Fast 30 Jahre ist es nun schon her, dass Bill Murray zum Murmeltiertag in Punxsutawney festsaß und denselben Tag immer und immer wieder erlebte. Auch in Videospielen hängen Spieler mittlerweile immer häufiger in Zeitschleifen fest. Egal ob Deathloop, Returnal, 12 Minutes … Timeloop-Spiele sind besonders dieses Jahr groß in Mode gekommen. Wir verraten euch die 10 größten Zeitschleifen-Hits und -Geheimtipps.

Platz 10: 12 Minutes

Eigentlich wolltet ihr einen romantischen Abend mit eurer Frau verbringen. Doch dann klingt ein Polizist an der Tür, und die Hölle bricht über euch herein. Er beschuldigt eure Frau des Mordes, fesselt und erschießt euch. Game over? Nein, denn dank Zeitschleife beginnt die Szene von Neuem. 12 Minuten habt ihr Zeit, Informationen zu sammeln, eure Frau zu befragen, andere Entscheidungen zu treffen – und so mit jeder Zeitschleife der Lösung aus dem Teufelskreis Schritt für Schritt näher zu kommen. Das etwas andere Point-n-Click-Adventure besticht neben seiner pfiffigen Prämisse vor allem mit einem namhaften Sprecher-Ensemble aus Willem Dafoe, Daisy Ridley (Star Wars) und James McAvoy (X-Men).