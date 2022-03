Es gibt einige Spiele, an denen kommt man einfach nicht vorbei. Da macht es keinen Unterschied, ob ihr erst seit Kurzem zockt oder bereits ein alter Hase seid: Die meisten dieser zehn Titel habt ihr garantiert schon einmal gespielt!

Platz 10: Minecraft

Als bisher meistverkauftes Einzelspiel und Dauerbrenner seit vielen Jahren hat wohl kaum jemand nicht wenigstens einmal in die Blockwelt von Minecraft hineingeschnuppert. Und sei es nur, um sich selbst ein Bild davon zu machen, was es mit dem ganzen Rummel auf sich hat. Auf nahezu jeder Plattform könnt ihr craften, bauen, auf Schweinen reiten und das furchtbare Stöhnen der Ghasts in einem unverhofften Moment hören. Kaum ein Spiel hat die Sandbox so perfektioniert wie Minecraft. Survival, Aufbau, Crafting, Erkundung und Kampf – diese Vielseitigkeit spricht auch eine sehr breite Zielgruppe an.