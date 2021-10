Kennt ihr diese Spiele, die nicht zu schwer sind, um sie zu 100% zu komplettieren, sondern die einfach viel zu lange dauern? Wir haben gleich zehn dieser unbezwingbaren Zeitfresser für euch. Wer sich doch damit rühmen kann, sie geschafft zu haben, hat dafür mit ganz viel Lebenszeit bezahlt.

Platz 10: The Witcher III: Wild Hunt

Obwohl es sich bei The Witcher III: Wild Hunt nicht um ein Open-World-Spiel handelt, würde die Menge an kleinen und winzigen Quests einem GTA gut zu Gesicht stehen. Wer Geralts Abenteuer wirklich komplettieren will, sollte besser den Jahresurlaub dafür einplanen. Schon im anfänglichen Gebiet Weissgarten könnt ihr euch stundenlang mit Kleinkram aufhalten. Aber das ist nur der Auftakt, denn wer alle Aufgaben in Velen, Novigrad oder auf der Insel Skellige erledigen möchte, braucht eine sehr ausgeprägte Arbeitsmoral. Schließlich lauert an beinahe jeder Ecke eine neue Beschäftigung auf fleißige Hexer. Und weil nicht nur die Masse, sondern auch die erzählerische Klasse stimmt, füllt man gerne das Questlog mit immer neuen Herausforderungen. Hier einige Rüstungsteile suchen, dort ein paar fiese Monster erledigen und zwischendurch einigen schönen Damen aus der Patsche helfen – schon ist das Wochenende rum! Und den coolen Questsound bekommt ihr auch noch obendrauf.