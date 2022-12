2023 könnte ausgesprochen schnell vorübergehen – zumindest, wenn ihr Fans von Open-World-Spielen seid. Denn was in den kommenden 365 Tagen an potenziell hochkarätigen Zeitfressern erscheint, ist kaum zu glauben. Superhelden, Postapokalypse, Fantasy, Science-Fiction – hier werden alle Geschmäcker bedient.

Platz 10: Marvel’s Spider-Man 2

Peter Parker und Miles Morales schwingen in Spider-Man 2 gemeinsam los. Und die doppelte Spinnen-Power ist auch bitter nötig, denn mit Venom und Kraven mischen gleich zwei neue Erzfeinde das große New York City auf. Bereits in den Vorgängern Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales gab es im Big Apple reichlich zu tun. Der Nachfolger wird in jeder Hinsicht eine kräftige Netzladung drauflegen, zumal das Spiel exklusiv für die Playstation 5 in der Mache ist. Wir rechnen also mit mehr Schlägereien, Rennen, Sammelaufgaben und anderen kleinen wie großen Beschäftigungen. Fallen diese ähnlich kurzweilig und flüssig spielbar aus wie in den beiden Vorgängern, dürfte uns mit Spider-Man 2 ein wahres Action-Fest bevorstehen. Interessant klingt zudem, dass der Titel einen eher düsteren Ton anschlagen soll. Der erste Trailer gibt darauf bereits einen Ausblick.