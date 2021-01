2021 wird vielversprechend weitergerollt! Dabei ist es egal, ob man japanische RPGs mag oder den düsteren Fantasy-Klassiker bevorzugt: In diesem Jahr bieten sich wieder einige gute Gelegenheiten, in eine andere Haut zu schlüpfen. Auf diese zehn Rollenspiele freuen wir uns 2021 am meisten.

Platz 10: Cyberpunk 2077

Streng genommen hat Cyberpunk 2077 in dieser Liste gar nichts verloren, denn das Spiel ist schließlich 2020 erschienen. Doch wer Cyberpunk im letzten Jahr gekauft hat, der sollte es besser erst irgendwann 2021 spielen. Denn die Entwickler von CD Projekt RED brauchen noch etwas Zeit, um die zahlreichen Bugs und technischen Schnitzer auszubügeln. Wenn das passiert ist, bekommen alle hoffentlich das fertige Spiel serviert und können die packende Atmosphäre in Night City uneingeschränkt genießen. Alle Grundsteine für einen Rollenspiel-Meilenstein sind nämlich gelegt – also her mit den Patches!