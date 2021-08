Pop-Weltstar Ariana Grande ludt in Fortnite zum virtuellen Konzert. Die Rift Tour ist aber nicht das erste abgefahrene digitale Event, das der Insel einen Besuch abstattet. Wir blicken zurück auf die zehn größten Highlights!

Platz 10: Galactus

Nie zuvor gab es in Fortnite eine größere Bedrohung als den mächtigen Galactus. Das Ziel des alles überragenden Schurken? Nichts Geringeres als das, was er auch in den Marvel-Comics am liebsten tut: Welten verschlingen. Die gesamte Map des Spiels sollte ihm zum Opfer fallen. Galactus schleuderte die Spieler aus ihrem Schiff, bevor sie schließlich von Iron Man gerettet wurden, der zusammen mit den anderen Avengers um Unterstützung bei der Mission bat, den Schurken aufzuhalten. Das Geile daran: Der gute alte Battlebus konnte endlich gesteuert werden und war sogar dazu in der Lage, Raketen abzufeuern.