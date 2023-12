Der allererste Trailer zu GTA VI ist da und sprengt gleich das komplette Internet. Frame für Frame wird jedes Detail analysiert und auf potentielle Hinweise zum Inhalt und der Story des kommenden Rockstar-Epos abgeklopft. Damit ihr nicht den Überblick verliert, gibt es hier die wichtigsten Infos zur Welt, den Charakteren und allem, was wir sonst bereits über das Spiel wissen.

Platz 10: Protagonisten

Schon länger ging das Gerücht um, dass wir in GTA VI zum ersten Mal in der Seriengeschichte einen weiblichen Hauptcharakter übernehmen dürfen. Das hat sich bewahrheitet und wir kennen auch schon den Namen unserer Protagonistin: Lucia ist eine junge Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln und scheint ihre Reise im Gefängnis zu beginnen. Wieder in Freiheit muss sie zwar eine Fußfessel tragen, ballert sich später aber dennoch von Überfall zu Überfall durch die Stadt. Ganz im Stil von Bonnie und Clyde wird sie dabei begleitet von ihrem noch namenlosen Freund (laut Leaks heißt er Jason), der höchstwahrscheinlich der zweite spielbare Charakter sein wird.