Diese zehn Spiele haben Vertrauen verspielt: Während die ersten Präsentationen noch wie geleckt aussahen, blieb zum Release nur noch wenig vom versprochenen Glanz übrig. Diese dreisten Mogelpackungen sahen ursprünglich ganz anders aus.

Platz 10: Dark Souls 2

Ein Nachfolger hat immer schöner und besser auszusehen als sein Vorgänger. Als Dark Souls 2 erstmals der Presse vorgeführt wurde, begeisterte der gezeigte Abschnitt durch detaillierte Umgebungen und beinahe schon überwältigende Wechsel von Schatten und durch Fackeln erleuchtete Gänge. Doch das Problem an solchen Demos, dem wir in dieser Top 10 noch häufiger begegnen werden: Sie spiegeln nicht den wirklichen Entwicklungsstand wider, sondern werden quasi wie ein eigenes Spiel nur für die Präsentation als Wunschvorstellung erstellt. Davon bleibt am Ende oft nicht viel übrig. Die Hintergrund-Texturen von Dark Souls 2 waren deutlich heller und hässlicher als angedacht, von der düsteren Atmosphäre blieb nur ein steriler Schleier und auch sonst fühlte sich Dark Souls 2 an, als hätte der Vorgänger seine Havel-Rüstung angezogen und sich per Fat-Roll durch Lordran gewälzt.