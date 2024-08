So viele schöne, neue Spiele

An Neuankündigungen mangelte es auf der Gamescom 2024 ja definitiv nicht. Vor allem die Opening Night Live war wieder gespickt mit Titeln, auf die sich Gamer demnächst freuen dürfen. Wir haben uns mal durch die lange Liste gewühlt und stellen euch hier unsere Top 10 der neuen Spiele vor, die im Rahmen der Gamescom der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Platz 10: Reanimal

Euch kommt Reanimal verdächtig bekannt vor? Keine Sorge, ihr bildet euch das nicht ein, das Spiel stammt tatsächlich von den schwedischen Tarsier Studios. Die entwickelten die ersten beiden Little Nightmares, wurden von Embracer geschluckt und die Rechte der Marke blieben bei Bandai Namco. Also muss eine eigene IP her und die hört eben auf den Namen Reanimal.

Auch hier erkundet ihr eine dunkle, beängstigende und unfreundliche Welt, in der euch grässlich entstellte Monster und anderweitige Gefahren ans Leder wollen. Die düstere, in ihren Farben reduzierte Diorama-Optik mit fixen Kamerawinkeln erlaubt den Entwicklerinnen und Entwicklern gekonnt gesetzte Schockmomente und fast schon filmreife Einstellungen. Weil doppelter Grusel immer besser ist, zieht ihr zu zweit los – wahlweise lokal oder online im Koop oder mit KI-Begleitung.