Auf der Gamescom gibt es kaum neue Spiele? Von wegen! Die Opening Night Live hat eine Neuankündigung nach der nächsten abgefeuert. Diese 15 Titel sahen dabei am vielversprechendsten aus!

Platz 15: Killer Klowns from Outer Space: The Game

Killer Klowns from Outer Space ist zurück aus den 80ern und schlägt einen ähnlichen Pfad ein wie jüngst mehrere Filmklassiker, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben: Man macht ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel draus. Nach dem gescheiterten Friday the 13th: The Game will es Game Designer Randy Greenback noch einmal wissen und hat die extraterrestrischen Spaßkanonen in die Gegenwart geholt. Sieben Einwohner des stillen Städtchens Crescent Cove müssen zusammenarbeiten, um sich gegen die drei mörderischen Alien-Klowns zur Wehr zu setzen. An Authentizität sollte es nicht fehlen. Sowohl der Komponist als auch die Schöpfer des Films sind an der Spielumsetzung beteiligt.