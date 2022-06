Auch ohne E3 wurden wir in diesem Jahr mit unzähligen Spieleankündigungen versorgt. Egal ob Summer Game Fest, Microsoft & Bethesda Showcase oder Future Games Show, hier kommen die wichtigsten Spiele, die im Laufe der letzten Tage angekündigt wurden.

Platz 12: The Last Of Us: Part 1

Die Spatzen pfeifen es seit Jahren von den Dächern, doch seit dem Summer Games Fest ist es endlich offiziell. Naughty Dog spendiert The Last of Us: Part 1 eine Generalüberholung und veröffentlicht ein Remake des Spiels auf der Playstation 5 und dem PC. Obwohl die Frage, ob das angesichts der nach wie vor überragenden Grafikqualität der PS4-Version wirklich nötig ist, durchaus ihre Berechtigung hat, sieht die neue Fassung nochmal ein ganzes Stück fantastischer aus. Schärfere Texturen, mehr Details in den Gesichtern und kräftigere Farben lassen Vorfreude aufkommen. Laut Aussage der Entwickler wurde The Last of Us: Part 1 extra für die Playstation 5 noch einmal von Grund auf neu gebaut, um alle Vorteile der neuen Konsole nutzen zu können.