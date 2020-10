Jeder kennt das Kribbeln, wenn ein Konsolen-Launch bevorsteht. Nach allgemeinem Dafürhalten gehört zum Start einer neuen Generation auch ein fettes Spieleangebot. Die Realität sieht in der Regel nicht ganz so bombastisch aus. Da die PlayStation 5 bereits mit ihren Hufen scharrt und mit einigen dicken Titeln gesattelt ist, präsentieren wir euch voller Stolz: Das beste aus vier Generationen ordentlicher PlayStation-Launch-Line-ups.

Platz 10: Genji: Days of the Blade (PS3)

Genji: Days of the Blade ging während seiner Präsentation auf der E3 2006 so schnell in die Geschichte der Memes ein, wie ein Echtzeit-Waffenwechsel durchgeführt werden kann. Denn die Fortsetzung von Genji: Dawn of the Samurai sollte auf berühmten Kämpfen des historischen Japans basieren. Vielleicht glaubten die Zuschauer das sogar, bis die berühmt-berüchtigte Giant Enemy Crab das Feld betrat. Trotz aller Häme traf Genji 2 immerhin den Schwachpunkt aller, die Next-Gen-Grafik auf der PS3 sehen wollten, und richtete in ihrem Geldbeutel massiven Schaden an. Dieser Launch-Titel hat immerhin eine witzige Geschichte zu erzählen. Das ist doch auch schon was.