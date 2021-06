So groß und vielseitig ist kein anderes Franchise!

Warhammer ist eines der erfolgreichsten Spiele-Franchises aller Zeiten. Über 100 Umsetzungen im Universum von Games Workshop gibt es bereits – darunter viel Licht und noch mehr Schatten. Strategie, Third-Person-Shooter, Diablo-Action, Sportspiel – kaum eine Serie ist zudem so vielseitig in ihren Genres. Wir zeigen euch die zehn prächtigsten Perlen aus den Welten von 40K, Warhammer-Fantasy und … Football?!

Platz 10: Warhammer 40,000: Space Marine (2011)

Obwohl es von vielen Spielern lediglich als zweitklassiger Gears-of-War-Klon gehandelt wird, war der Third-Person-Deckungsshooter Space Marine eine kleine Erleuchtung. Warum sollte sich ein gepanzerter Supermensch auch hinter einer hüfthohen Mauer verstecken? Also weg mit den Mäuerchen und rein ins Getümmel, das war die Devise von Space Marine - und sie ging vollends auf. Anstatt in Deckung Lebenspunkte zu regenerieren, gewann man durch erledigte Gegner Hitpoints dazu. Mit dem Kettensägenschwert voranzustürmen oder mit dem Jetpack auf die Unholde herabzustoßen, fühlte sich seinerzeit einfach nur mächtig an. Dazu kommt eine spannende Geschichte während der dunklen Blütezeit um den völlig durchgedrehten Ultramarine Captain Titus, der aus einem Raumschiff springt und Horden von Orks auf Deck eines fliegenden Piratenschiffes verprügelt - und das ist nur das Tutorial!