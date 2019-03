Einstellbare Schwierigkeitsgrade, Auto-Checkpoints, Zielhilfen – viele Spiele machen es geneigten Gamern heute einfach. Wer jedoch keinen Bock auf solche Weichspüler hat, sollte sich unsere Liste anschauen. Hier gibt es permanent auf die Kauleiste!

Platz 10: Celeste

Stacheln über dir, unter dir, neben dir, ach, überall. Der Tod wartet in Celeste an jeder Ecke auf all jene, die keine perfekt getimten Luftsprints hinbekommen. Zu Beginn des Plattformers werden regelmäßig Bodenflächen zum Verschnaufen eingestreut. Später müsst ihr euch mit komplizierten Manövern wie Sprints und Wandsprüngen lange in der Luft halten und dabei gefährlichen Hindernissen ausweichen. Wer froh ist, mit Hängen und Würgen die Handlung überstanden zu haben, dürfte eine Krise bekommen, wenn er bemerkt, dass es zu jedem Level viel bösartigere B- und C-Seiten gibt. Zum Glück hält die einfühlsame Geschichte mit ihren schrulligen Charakteren bei Laune!