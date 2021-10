Endlich ist es mal wieder soweit! Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie: das Niveau! Wir haben uns für euch in die tiefsten Niederungen des schlechten Geschmacks gewagt (also nach Japan) und haben mitgebracht: ein Spiel, in dem es einzig und allein darum geht, Brüste zu begrapschen, eines, in dem ihr Vögel daten müsst und eins, in dem ihr als Geist in einem Mädchenwohnheim den Mitbewohnerinnen unters Röckchen spannt und dadurch die Apokalypse auslöst. Dann gibt’s da noch das Rollenspiel, in dem ihr euch auf die Suche nach dem heiligen Höschen des Lichts aufmacht und … irgendwas mit einem Pferd?! Wie auch immer, dies ist unsere letzte Warnung: Wenn du Wert auf deine geistige Gesundheit legst, dann jetzt noch schnell nichts wie weg hier!

Platz 10: Hatoful Boyfriend

Da bekommt der Kalauer von der Blondine, die „gut zu Vögeln“ ist, eine völlig neue Bedeutung: In der Dating-Sim Hatoful Boyfriend seid ihr das einzige menschliche Mädchen an einer Schule voller sprechender Vögel. Und als wäre das nicht schon bizarr genug, müsst ihr unter dem zur Auswahl stehenden, paarungswilligen Federvieh die Liebe eures Lebens finden. Na? Wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Der stolze Hahn mit dem prächtigen Kamm? Oder der freche Wellensittich mit den verführerischen Augen? Hmm … wir überlegen immer noch. Daten, flirten, verlieben. Für Vogelfetischisten. Spätestens nach diesem Spiel ist einem klar: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nur: Warum?