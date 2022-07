Kaum zu glauben, aber wahr: Die ersten sechs Monate des Jahres 2022 liegen bereits hinter uns und mit ihnen grandiose Spiele über alle Genres und Plattformen hinweg. Wir pfeifen zur Halbzeit und küren die zehn besten Titel des ersten Halbjahres.

Platz 10: Pokémon Legenden: Arceus

Noch ein Pokémon-Spiel? So kurz nach den Sinnoh-Remakes? Braucht das jemand? Offenbar ja, denn Pokémon Legenden: Arceus ging im Januar weg wie warme Semmeln – kein Spiel der Marke verkaufte sich bisher schneller! Und das gelang wohlgemerkt, ohne in zwei Versionen angeboten zu werden. Das völlig neue, eher an Monster Hunter angelehnte Erkundungs-Spielprinzip ging offenkundig auf und befriedigte die Fans, die nach den jährlichen Veröffentlichungen der stagnierenden Kernreihe geradezu nach Innovation lechzten. Crafting, Stealth-Mechaniken und teils knackige Bosse gehören in anderen Spielereihen seit Jahren zum Standard. Doch für Pokémon war Legenden: Arceus geradezu ein Befreiungsschlag. Eine vertraute Region in der Vergangenheit zu bereisen war außerdem ein cleverer Schachzug, um Neulinge und langjährige Spieler gleichermaßen ins Boot zu holen. Wir hätten gerne mehr davon!