Was 2022 an Leuchtturm-Releases fehlte, das haut uns 2023 ohne Probleme schon im ersten Halbjahr um die Ohren. Seit über sechs Monaten kommen wir nicht zum Schnaufen und unser Pile of Shame ächzt unter all den Neuzugängen, mit denen wir ihn aus Zeitmangel bombardieren. Wenn ihr euch einfach nicht entscheiden könnt, was ihr zockt, dann haben wir hier die zehn besten Titel, die 2023 bisher zu bieten hatte.

Platz 10: Resident Evil 4

Schon mit den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 demonstrierte Capcom eindrucksvoll, wie Neuauflagen auszusehen haben. Resident Evil 4 legt die Messlatte aber noch mal ein ganzes Stück höher. Eine detailreiche 4K-Grafik mit satten Farben und Kontrasten, eine intensive wie räumliche Soundkulisse und eine modernisierte Steuerung stehen technisch auf der Habenseite. Aber auch inhaltlich packte Capcom kräftig an: Neue Schauplätze, veränderte Abläufe und weitere Anpassungen wie zusätzliche Nebenquests heben das Remake deutlich vom rund 18 Jahre alten Original ab. Dennoch bleibt der ursprüngliche Geist von Resident Evil 4 erhalten, sei es durch den mysteriösen Händler oder die (noch immer nervige) Ashley. Kurzum: Für Kenner wie Einsteiger ist dieser Survival-Horror ein Muss!