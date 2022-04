Putzen die elektrisch oder mit der Hand? Keine Ahnung, aber sie machen es richtig! Denn sonst kämen solch hervorragende Kauleisten kaum zustande. Die folgenden zehn Figuren könnten damit ganz locker bei Aronal und Elmex durchstarten oder in der Kaugummi-Werbung brillieren. Vielleicht sind das ja Zweitkarrieren ...

Platz 10: M. Bison (Street Fighter)

Bitte lächeln! Das scheint sich M. Bison häufiger zu denken, denn seine grinsende Visage hat man in der Street-Fighter-Reihe schon viel zu häufig gesehen. Das ist aber auch kein Wunder, denn mit seinen Psycho-Kräften zieht er Ryu, Blanka, Chun-Li, Cammy und dem Rest der Straßenkämpfer-Riege regelmäßig den Scheitel gerade. Angesichts dieser Dominanz kann es sich der General leisten, immer gut drauf zu sein – oder besonders fies. In Sachen Zahnpflege ist er selbst ohne einen einzigen Fight der unangefochtene Champion. Keiner präsentiert das Ergebnis eines Bleachings so herrlich diabolisch wie M. Bison. Tja, er hat eben allen Grund dazu.