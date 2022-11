Pokémon zählt zu den erfolgreichsten Marken überhaupt. Nicht nur im Videospielbereich dominieren die Taschenmonster seit Jahrzehnten, auch im Fernsehen und bei den Sammelkarten fahren sie Millionenbeträge ein. Kein Wunder, dass einige Spiele auf den lukrativen Monster-Zug aufspringen wollten. Doch die folgenden zehn Titel haben leider ziemlich schlecht vom großen Vorbild abgekupfert.

Platz 10: World of Final Fantasy

Eigentlich ist es eine fantastische Idee: Man nimmt die etablierten und geliebten Charaktere aus Final Fantasy, mischt sie mit altbekannten Monstern wie Chocobos und stülpt das Pokémon-Spielkonzept darüber. Klingt nach der perfekten Kombination, oder? Wir wollen auch nicht auf dem viel zu knuffigen Chibi-Look herumhacken. Aber eine damit zusammenhängende Problematik macht den Sammel- und Kampfspaß zunichte: World of Final Fantasy (Maxima) richtet sich überdeutlich an eine junge Zielgruppe und ist darum so leicht, dass jeder Pokémon-Veteran gelangweilt vor der Konsole einschläft. Selbst die meisten Heranwachsenden dürften angesichts des kinderleichten Ablaufs sehr schnell genug haben. Schade!