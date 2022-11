Top 10: Die härtesten Hexen in Videospielen

Aus dem Weg, Bibi Blocksberg, hier finden nur mächtige Hexen einen Platz! Denn dunkle Magie braucht eine Anwenderin, die mit dem destruktiven Potenzial umgehen kann. Ob sie dabei auf einem Besen reitet, einen Zauberstab nutzt oder ganz unscheinbar aus dem Nichts heraus ihre Fähigkeiten beschwört, ist uns heute egal. In dieser Top 10 stellen wir euch die härtesten Hexen in Videospielen vor, egal mit welchen Bandagen sie kämpfen und wie harmlos sie auf den ersten Blick wirken mögen.

Platz 10: Witch (Left 4 Dead)

Hier mogeln wir etwas, aber die zombifizierte Lady ist so knüppelhart, dass sie einfach auf diese Liste muss. Denn jeder Left-4-Dead-Veteran dürfte diesen Moment bestens kennen. Frohen Mutes schleicht man durch die Spielwelt und wischt sich dabei noch das Blut der letzten getöteten Zombies vom Gesicht. Der Adrenalinspiegel kommt langsam zurück auf Normalniveau, doch dann vernimmt man das Heulen der Hexe. Panisch wird die Taschenlampe ausgemacht, um sie bloß nicht zu wecken, doch im Zuge dessen rennt man direkt in sie hinein, vernimmt einen schrillen Schrei und weiß genau: Das war es jetzt. Sie mag viele Eigenschaften haben, aber magisch ist sie in keiner Weise.