Die Sengoku- und Edo-Perioden in Japan gehören nicht nur historisch zu sehr spannenden Epochen. Sie brachten mit den Samurai auch eine Kriegerzunft hervor, die bis heute zahlreiche Werke inspirierte. Seien es die poetischen Epen der Filme von Akira Kurosawa oder legendäre Mangas wie Vagabond, die Schwertkämpfer gehen einfach immer. Entsprechend sind sie auch aus Videospielen nicht wegzudenken. Wir haben euch die zehn besten Samurai-Games herausgesucht, die euch wahrlich zum legendären Krieger machen.

Platz 10: Like a Dragon: Ishin

In Japan erschien das Yakuza-Spin-off bereits 2014 auf Playstation 3 und 4. Westliche Spieler mussten satte neun Jahre warten, bevor sie in den Kimono von Sakamoto Ryōma schlüpfen durften. Im kürzlich veröffentlichten Remake erkundet ihr die Edo-Zeit und erfreut euch serientypisch an einer packenden Story. Natürlich steht auch haufenweise Klamauk in schrägen Nebenquests auf dem Programm. In den brachialen Kämpfen wechselt ihr je nach Situation zwischen vier Kampfstilen. Samurai-typisch zückt ihr häufig das Katana, aber auch Pistolen und die blanken Fäuste helfen euch zu überleben.