Vor 15 Jahren erschien der Nintendo DS und brachte neben etlichen großartigen Spielen auch einige der merkwürdigsten, beklopptesten und irrwitzigsten Spiele aller Zeiten hervor. Hier wurde gerubbelt und geblasen, was das Zeug hielt, gesoffen, gekocht, musiziert, getanzt, gerechnet, operiert und Nase gebohrt. Vorhang auf für die seltsamsten Spiele auf dem DS … ach, was sagen wir: wahrscheinlich aller Zeiten.

Platz 15: Lernen mit Pokémon: Tastenabenteuer

Eine Lernsoftware für das Zehnfingersystem an Tastaturen klingt alles andere als sexy. Klebt man aber eine gelbe Elektromaus auf die Verpackung, sieht das schon ganz anders aus. Lernen mit Pokémon: Tastenabenteuer ist so merkwürdig wie es klingt, soll aber Kindern dabei helfen, die korrekte und schnelle Anwendung einer Tastatur zu erlernen. Die lag dem Spiel bei und war gar nicht mal so unpraktisch, da sie auch mit anderen Geräten verwendet werden konnte. Ziel des Spiels ist es, die auf dem Bildschirm angezeigten Pokémon-Namen schnellstmöglich einzutippen, um die genannten Figuren einzufangen oder Angriffe abzuwehren.