Jump-’n’-Runs gehören seit Jahr und Tag zu den beliebtesten Genres. Obwohl dabei alle zuerst an Nintendo und seine Helden denken, brachten auch andere Entwickler einige echte Kracher hervor, die sowohl grafisch wie auch spielerisch begeistern. Hier kommen die zehn besten Hüpfspiele.

Platz 10: Crash Bandicoot 4: It’s About Time!

In unserem Test zu Crash Bandicoot 4: It’s About Time! verglichen wir die Rückkehr des Beuteldachses mit einem spielbaren Samstagmorgen-Cartoon. Herrlich überzeichnete Animationen und ausgeflipptes Leveldesign lassen die Sause nie langweilig werden. Dafür sorgen auch die neuen Masken, mit denen Crash besondere Fähigkeiten erhält: So dreht ihr etwa die Schwerkraft um oder vertauscht Plattformen, um kurze Rätsel zu lösen und Geschicklichkeitseinlagen zu überstehen. Für Abwechslung stehen außerdem die zusätzlichen Charaktere wie Dingodile oder Twana, die sich erfrischend anders spielen. Die verschiedenen Nebenaufgaben machen Crash Bandicoot 4: It’s About Time! endgültig zu einer Jump-’n’-Run-Wundertüte.