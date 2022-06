Im Effektgewitter der Triple-A-Ankündigungen gehen sie gerne mal unter: die kleineren Spiele, die sich mit ihren einzigartigen Ideen und kreativen Konzepten in unsere Gamer-Herzen bohren. Hier sind unsere 10 Geheimtipps der Sommer-Game-Events, die ihr möglicherweise verpasst habt.

Platz 10: The Entropy Centre

In den ersten Szenen, die Entwickler Stubby Games von seinem Rätselspiel The Entropy Centre zeigte, erinnern frappierend an Valves Portal-Reihe. Statt mit Portalen hantiert ihr hier allerdings mit der Zeit, um die Aufgaben zu meistern. Brücken müssen wieder zusammengesetzt und Kisten durch Zeitmanipulation zerquetscht oder wieder aufgebaut werden, um sich durch die vielen Räume der Raumstation zu kämpfen. Begleitet wird Protagonistin Aria von einer K.I., die sie durch die Station lotst und wie seinerzeit GLaDOS zu Höchstleistungen antreibt. Die Entropie auf der Station droht nämlich zusammenzubrechen und lässt sich nur durch komplexe Denkprozesse mit Energie versorgen. Klingt etwas seltsam, aber wir haben uns auch schon in Portal für einen erlogenen Kuchen durch massenweise Rätsel gekämpft.