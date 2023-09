Wenn man nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt, es gerade noch auf die Couch schafft und zum Gamepad greift, um sich zu entspannen, dann sind sogenannte cozy Games genau das Richtige. Damit lässt sich mal ganz ohne Zeitdruck, hektische Action und nervige Game-Over-Screen fremde Welten erkunden und tief in bewegende Geschichten eintauchen. Wir haben uns die besten Rollenspiele unter den cozy Games rausgesucht und schön gemütlich in eine Top 10 gepackt. Um hektisches Gedränge zu vermeiden, darf wie immer maximal ein Spiel pro Reihe in die Liste.

Platz 10: Paleo Pines

Die “Du übernimmst einen alten Bauernhof und musst ihn wieder auf Vordermann bringen”-Story ist ein Klassiker unter den Cozy RPGs und hätte wahrscheinlich fast schon eine eigene Liste verdient. Paleo Pines hat aber gegenüber anderen Genre-Vertretern ein großes, schuppiges Alleinstellungsmerkmal: DINOSAURIER! Statt Traktor und Gießkanne unterstützen euch bei der Feldarbeit nämlich die urzeitlichen Riesenechsen. In Wäldern und Wiesen sucht ihr nach dem Dino eurer Wahl und freundet euch durch kleine Minispiele mit ihm an. Gegen etwas Nahrung und ein paar Streicheleinheiten lockert ein Triceratops mit seinen Hörnern dann den Boden auf, ein Megalosaurus bewässert eure Felder und die Parasaurolophus-Dame Lucky trägt euch auf ihrem Rücken durchs Gelände.