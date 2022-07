Zuletzt waren es die Zombies, nun scheint mit Space-Horror der nächste Trend in der Gaming-Branche angekommen zu sein. Das Summer Game Fest 2022 vermittelte zumindest diesen Eindruck mit einer extraterrestrischen Ankündigung nach der anderen. Neu ist das Thema freilich nicht, deswegen werfen wir einen Blick zurück auf die 10 besten Space-Horror-Spiele, die sich bereits mit dem Genre identifizierten, bevor es cool wurde!

Platz 10: Moons of Madness

Stellt euch vor, ihr seid Ingenieur auf einer Forschungsstation auf dem Mars. Eure Aufgabe besteht darin, den Laden zu schmeißen, bis die Nachhut eintrifft. Mitten in der Isolation des roten Planeten spielt euch euer Verstand auf einmal Streiche. Oder passieren diese Dinge wirklich? Moons of Madness verbindet das Mysterium, das der Mars für uns Menschen darstellt, mit Ideen aus Lovecrafts Werken. Ganz streng genommen handelt es sich bei der unheimlichen Spätschicht im All aber nicht unbedingt um einen Horror-Titel, sondern viel mehr um einen mystischen Thriller, dessen beklemmendes Gefühl von seinem damals noch unverbrauchten Szenario genährt wurde. Zwar gibt es weiß Gott so einige von Lovecraft inspirierte Spiele, doch nur wenige von ihnen werden euch in den Weltraum entführen.