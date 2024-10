Indiana Jones und der Große Kreis heißt das kommende Action-Adventure mit Indy in der Hauptrolle. Bevor das Spiel von Wolfenstein-Entwickler MachineGames im Laufe dieses Jahres erscheint, wollt ihr euch vielleicht ein wenig aufwärmen. Diese zehn Klassiker sind die ideale Vorbereitung.

Platz 10: Raiders of the Lost Ark

Obwohl es ebenfalls von Entwickler Howard Scott Warshaw stammt, teilt Raiders of the Lost Ark nicht das Schicksal des legendär schlechten E.T. the Extra-Terrestrial. Das erste Leinwand-Abenteuer von Indiana Jones stellt ein (für die damalige Zeit) umfangreiches Action-Adventure dar, das über eine außergewöhnliche Steuerung verfügt: Während der erste Controller für den Einsatz der Items zuständig ist, wird mit dem zweiten Joystick Indy selbst gesteuert. Als zentraler Schauplatz dient Kairo: Hier müssen wichtige Gegenstände erlangt und verschiedene Gefahren umgangen werden, darunter natürlich auch Schlangen. Grafisch und spielerisch macht das Abenteuer heutzutage keinen Stich mehr, doch für einen kurzen Ausflug in die frühe Videospiel-Geschichte taugt Raiders of the Lost Ark noch immer. Und sei es nur für das minimalistische Raiders-Thema.