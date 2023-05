The Legend of Zelda setzte schon immer Maßstäbe in der Videospielgeschichte. Tears of the Kingdom bricht derzeit alle Rekorde, für viele Spieler ist Ocarina of Time das beste Spiel aller Zeiten, Breath of the Wild das beste des letzten Jahrzehnts, und das hübsch gemachte Remake von Link’s Awakening bewies vor nicht allzu langer Zeit, dass selbst die Uralt-Klassiker der Reihe bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Solche Meisterwerke blieben natürlich nicht ohne Nachahmer, und einige davon können sich qualitativ durchaus mit dem Original messen – oder diesem gar noch neue Facetten hinzufügen. Wir präsentieren: die 10 besten Zelda-Alternativen – nicht nur, aber auch für alle, die keine Nintendo-Konsolen besitzen.

Platz 10: Tchia

Man muss nur einen kurzen Blick auf Tchia werfen, um sofort warmherzige Erinnerungen an einige von Links schönsten Abenteuern zu wecken: die fröhlichen Farben und wilden Seefahrten von Windwaker, das neugierige Erkunden der Spielwelt und Schweben mit dem Gleitschirm von Breath of the Wild. Tchia bietet eine ähnlich zauberhafte Erfahrung von nicht ganz so ausufernden 12 Stunden Länge, in der ihr als junges Mädchen eine Insel bereist und Rätsel löst, indem ihr euch unter anderem in Tiere verwandelt. Doch trotz aller Putzigkeit hat es Tchia faustdick hinter den Ohren und überrascht mit zahlreichen ironischen, absurden und stellenweise gar düsteren Momenten, sodass es für Jung und Alt ein lohnendes Erlebnis darstellt.