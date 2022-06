Die Tage der Horror-Dürre sind gezählt! Inzwischen gibt es wieder genügend Futter für Fans der Furcht! Von ekelerregendem Splatter über psychologischen Horror hin zu blutrünstigen Killer-Lokomotiven ist alles dabei. Also Horror-Freaks, schnallt euch an für eine Geisterbahnfahrt durch die zehn gruseligsten Horror-Spiele, die uns in absehbarer Zeit bevorstehen!

Platz 12: Aliens: Dark Descent

Ist nicht gerade erst Aliens: Fireteam Elite erschienen? Gefühlt liegt das letzte, wie üblich mittelmäßige Alien-Spiel (natürlich mit Ausnahme von Alien Isolation!) erst wenige Monate zurück, da wird auch schon Aliens: Dark Descent angekündigt. Es handelt sich um ein “taktisches Singleplayer-Squad based-Actionspiel”, wie es die Entwickler nennen, in dem ihr Xenomorphs und Mitarbeiter von Weyland-Yutani euren Colonial Marines aus der isometrischen Perspektive vom Hals haltet. Erzählt wird eine völlig neue Geschichte im Universum des berühmten Filmmonsters, in dem sich euch erstmals auch andere Spezies in den Weg stellen.