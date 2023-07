Eine traurige Nachricht erschütterte kürzlich die Spielewelt: Nach dem Flop seines Action-Adventures Gollum werde Daedalic die Entwicklung eigener Spiele einstellen und sich zukünftig ausschließlich um das Verlegen externer Produktionen kümmern, was mit Spielen wie Witch It, Unrailed oder Barotrauma erfolgreich läuft. Davor galt Daedalic 15 Jahre lang als eines der besten Entwicklerstudios, die es jemals in Deutschland gab. Reihenweise sahnten die Hamburger Preise beim Deutschen Computerspielpreis ab. Fast im Alleingang belebte Daedalic das totgesagte Genre der Point-n-Click-Adventures wieder, dem sie zu einer zweiten Blütezeit verhalfen und mit ihren Spielen qualitativ teilweise sogar die großen Klassiker übertrafen, denen andere nur huldigen. Wir blicken zurück auf 10 der besten Spiele von Daedalic. Danke, Jungs und Mädels, schön war’s!

Platz 10: The Night of the Rabbid

Es mag nicht zu den besten Spielen von Daedalic gehören und tritt auch spielerisch eher schlicht auf, zweifellos zählt es aber zu den schönsten Spielen der Hamburger Entwickler. The Night of the Rabbid erstrahlt im Prunk alter Bilderbuchmalerei, und auch seine Geschichte steht in der Tradition märchenhafter Literaturklassiker vom Format eines E.T.A. Hoffmann oder Lewis Carroll. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Jeremias Haselnuss, der wie Alice im Wunderland einem Hasen in ein Zauberreich, den Mauswald, folgt und dort von einem Magier zum Zauberlehrling ernannt wird, um es mit dem bösen Zaroff aufzunehmen. The Night of the Rabbid entwirft eine bezaubernde Welt der Fabeln und Märchen, und wer es noch nicht gespielt hat, der darf die Augen aufhalten, denn das Spiel erscheint demnächst in überarbeiteter Fassung für Konsolen. Auf Xbox gibt es bereits eine Demo.