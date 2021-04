Keiner weiß, woher sie kommen, und niemand hat sie gehen sehen. Irgendwo zwischen den vermeintlich nichtssagenden Worthülsen des G-Man und den unergründlichen Geldmitteln des Unbekannten liegt sie verborgen: die Wahrheit über die zehn mysteriösesten Charaktere in Videospielen.

Platz 10: Der mysteriöse Fremde - Fallout 3 & New Vegas

Wie sollte unsere Liste auch anders beginnen als mit einem Charakter, dem das Mysterium bereits im Namen steckt? Der mysteriöse Fremde taucht immer genau dann auf, wenn wir ihn nicht erwarten, und sieht mit seinem braunen Trenchcoat und Fedora auch noch aus, als wolle er eher unsere Kinder mit Bonbons vom Spielplatz locken als helfen, das Ödland zu befrieden. Allen Äußerlichkeiten zum Trotz, ist er ein gern gesehener Gast in den Weiten der radioaktiven Wüste, denn nicht selten rettet uns der seltsame Geselle aus lebensbedrohlichen Konfrontationen mit fiesen Rad-Mutanten. Das ist aber auch das Mindeste, finden wir, immerhin kostet uns sein Erscheinen einen Skillpunkt im Perk-Menü. Denn erst wer mit dem gleichnamigen Perk nicht geizt, in dessen Dienste stellt sich der mysteriöse Fremde in zufälligen Abständen.