Erstmals raste der blaue Igel Sonic 1991 durch die Welt der Videospiele und gehört seitdem fest zum Jump-and-Run-Olymp. Als direkter Konkurrent zu Mario hebt er sich vor allem durch die schiere Geschwindigkeit ab, die er bei seinen Abenteuern an den Tag legt. In den letzten Jahren sorgte das Sega-Maskottchen aber mehr durch Vollgas-Crashes für Schlagzeilen als mit starken neuen Spielen. Speziell mit seinen 3D-Auftritten gestaltete sich das Leben für Sonic immer schwer. Bei all der Kritik vergessen aber einige Zocker gerne mal, wie viele geile Games es mit dem Stacheltier gibt. Wir haben die zehn besten für euch herausgepickt.

Platz 10: Sonic the Hedgehog (1991, Mega Drive)

Nie im Leben würden wir uns den Frevel erlauben, das erste Sonic-Abenteuer bei dieser Liste außen vor zu lassen. Den schieren Geschwindigkeitsrausch, den der Igel bei seinem Debüt 1991 hervorrief, vergessen Veteranen vermutlich niemals. In Kombination mit den abwechslungsreichen Levels und ihren alternativen Routen lud Sonic the Hedgehog zum mehrmaligen Durchspielen ein und machte dem Konkurrenten Mario mit 767 Meilen pro Stunde Beine. Dabei entstand das Konzept bereits Ende der 80er-Jahre. Der Sega-Artist Naoto Oshima kreierte das anthropomorphe Tier und zog die Skizze entsprechend sofort aus der Schublade, als die Firmenchefs den Großangriff auf Nintendo verkündeten.