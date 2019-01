2018 war ein denkwürdiges Jahr für Open-World-Spiele: Red Dead Redemption 2 hat die Messlatte in jeder Hinsicht neu definiert, Assassin’s Creed Odyssey Maßstäbe in Sache Größe der Spielwelt gesetzt und Spider-Man empfahl sich als pfiffige Alternative. Was kann da 2019 noch kommen? So einiges, meine Freunde, so einiges ...

Platz 10: Far Cry – New Dawn

Far Cry 5 endete mit einem großen Knall. Der direkte Nachfolger Far Cry: New Dawn spielt 17 Jahre später im postapokalyptischen Montana, wo die letzten Menschen ums Überleben kämpfen. Das Besondere: Im Gegensatz zu einschlägigen Endzeitszenarien wie Mad Max, Fallout oder Rage wird New Dawn weniger trist, staubig und verrostet aussehen, sondern in ein buntes Blumenmeer getaucht sein. Spielerisch wird sich im Vergleich zum Vorgänger nicht allzu viel ändern, darum wird das Spiel auch zum Nicht-ganz-Vollpreis von 45 Euro erhältlich sein. Release ist bereits am 15. Februar.