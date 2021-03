Welche Videospielreihen haben eigentlich die meisten Titel hervorgebracht? Egal ob durch ihr hohes Alter oder Releases am Fließband, von diesen Marken gibt es so viele Spiele wie sonst nirgends. Kleiner Spoiler: Call of Duty ist nicht dabei.

Platz 10: Assassin’s Creed (29)

Früher erschien jährlich ein neues Assassin’s Creed. Mittlerweile gönnt sich Ubisoft etwas mehr Zeit zwischen den einzelnen Teilen. Wenngleich es sich nach deutlich mehr anfühlt, umfasst das Aushängeschild der Franzosen aber "nur" zwölf Hauptspiele. Unser Gefühl täuscht uns aber dennoch nicht, weil die Serie inzwischen um satte 17 Spin-offs erweitert wurde. Darunter zu finden sind mit Assassin’s Creed Chronicles 2,5D-Plattformer, sowie mit Ablegern wie Identity auch einige Mobile-Titel. Mit Story-Weiterführungen wie Altair’s Chronicles und Bloodlines streckte Ubisoft seine Fühler sogar auf Plattformen wie den Nintendo DS und die PlayStation Portable aus. Was der französische Publisher sich nach Valhalla als nächstes für sein Franchise überlegt, steht derzeit noch in den Sternen. Gewiss ist aber schonmal, dass wir sicher noch lange nicht das letzte Mal in die Haut eines Assassinen geschlüpft sind.