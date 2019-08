Videospiele sind heutzutage ein Riesengeschäft. Große Marken und Serien verkaufen sich millionenfach und halten den Erfolg mit immer neuen Teilen und Ablegern auch über Jahre hinweg aufrecht. Wir haben die weltweiten Verkaufszahlen der wichtigsten Videospiel-Franchises recherchiert, zusammengezählt, miteinander verglichen und präsentieren euch: die 50 erfolgreichsten Spiele-Marken im Ranking.

Macht euch auf so manche Überraschung gefasst! Hättet ihr zum Beispiel gedacht, dass Assassin‘s Creed erfolgreicher ist als The Legend of Zelda, aber weniger Spiele verkauft hat als Sonic the Hedgehog, die LEGO-Titel und sogar Minecraft, das bekanntlich aus nur einem einzigen Spiel besteht? Welche Marke ist wohl erfolgreicher: Call of Duty oder Battlefield? FIFA oder Madden NFL? Mario oder Pokémon? Und kennt eigentlich irgendjemand das Spiel auf Platz 26, das weit vor Dragon Ball, Elder Scrolls und Metal Gear steht?

Anmerkung: Nicht alle Spielehersteller veröffentlichen offizielle Verkaufszahlen ihrer Spiele. Manche Zahlen basieren daher auf Schätzwerten und Hochrechnungen von Analysten. Auch handelt es sich bei der Platzierung um eine Momentaufnahme (Stand: August 2019), deren Reihenfolge mit neu hinzukommenden Serienteilen und anhaltenden Verkäufen selbstverständlich einem ständigen Wandel unterliegt. Trotz gewissenhafter Recherche können die genannten Zahlen daher von ihren realen Werten abweichen.

Platz 50: Civilization

40 Millionen Einheiten in 28 Jahren

Civilization V hält bislang den markeninternen Verkaufsrekord

Definierte das 4X-(explore, expand, exploit, exterminate)-Genre maßgeblich

Platz 49: Harry Potter

40 Millionen verkaufte Spiele

Videospielumsetzung der ersten beiden Bücher / Filme am erfolgreichsten

Nur die Lego-Harry-Potter-Spiele können mit Teil 1 und 2 mithalten

Platz 48: Guitar Hero

40 Millionen verkaufte Spiele

Start 2005, Einstellung 2011, Reboot 2015

Guitar Hero II rockte die Kassen am meisten

Platz 47: The Witcher

Geralt verzauberte bisher 40 Millionen Käufer

Sprunghafter Verkaufsanstieg von Spiel zu Spiel

Ingame-Minispiel Gwent so beliebt, dass es seine eigene Auskopplung erhielt

Platz 46: Uncharted