It’s-e time to go! Nach sieben Jahren verlasse ich Gameswelt. Sieben Jahre voller spannender Events, vieler guter, ein paar weniger guter Spiele und toller Kollegen liegen hinter mir. Da ich ein Mensch der Zahlen bin: Über 3.200 News, 130 Tests und Vorschauen und viel zu viele Top 10s habe ich in dieser Zeit veröffentlicht. Erlaubt mir zum Abschied persönlich zu werden und aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wie könnte ich das in Gameswelt-Manier besser als mit einer Top 10? Hier kommen (etwa) zehn Spiele, die mich geprägt und zum Teil den Weg in Richtung Videospieljournalismus gewiesen haben. Sagen wir doch einfach meine Lieblingsspiele! Wer mich kennt, wird schon ahnen, dass es sehr Nintendo-lastig wird…

Platz 11: Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Bevor Disney Star Wars ausgeschlachtet hat wie Sklaven einen ausrangierten Sternenzerstörer auf dem Schrottplaneten Bracca, waren es Bücher und Videospiele, in denen das Universum ausgeformt wurde. Mein Bruder und ich versanken völlig in der für damalige Verhältnisse immersiven Welt von Jedi Knight: Jedi Outcast, in der wir Kyle Katarn auf seinem Weg zum Jedi begleiten durften. Natürlich nutzten wir jeden im Internet auffindbaren Cheat (“helpusobi 1”) und frönten unseren Jedi-Allmachtsphantasien. Richtig gepackt hat mich allerdings die Fortsetzung Jedi Academy, in der die Geschichte dank des Charakter-Editors und der Möglichkeit, Missionen in unterschiedlicher Reihenfolge absolvieren zu können, wirklich zu meiner Geschichte wurde. Sich am Ende sogar zur dunklen Seite bekehren lassen zu können war für den edgy Teenager, der ich war, natürlich das Nonplusultra.