Superhelden-Filme dominieren seit Jahren die Kinoleinwände. Im Bereich der Videospiele galten Comic-Lizenzen allerdings lange Zeit als ziemlicher Schrottgarant. Doch das hat sich zum Glück geändert: Spiele wie Spider-Man, Guardians of the Galaxy oder die Arkham-Reihe um Batman bilden zwar noch die Ausnahme, spielen aber qualitativ in der obersten Liga. Und der Nachschub reißt nicht ab! Für die nächsten Monate sind 11 hochkarätige Spiele aus den Comic-Universen von Marvel und DC angekündigt, die wir euch hiermit alle der Reihe nach vorstellen.

Platz 11: Wonder Woman

Monolith Productions, die unter anderem für die erfolgreichen Mittelerde-Spiele bekannt sind, arbeiten aktuell an einem Actionspiel zur Powerfrau aus dem DC-Universum. Handfeste Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch rar. Bislang ist aber bekannt, dass Wonder Woman in einer Open World angesiedelt sein soll und auf das Nemesis-System setzt, das bereits in Mittelerde: Schatten des Krieges zum Einsatz kam. Das sorgt dafür, dass sich die Gegner merken, wenn sie vom Spieler besiegt wurden, und sich zu seinem Erzfeind erklären, dem es nach Rache gelüstet. Einen Release-Termin für Wonder Woman gibt es noch nicht.