Kein Call of Duty ohne Multiplayer-Part! Auch im kommenden Call of Duty: Modern Warfare 2 gehören Kills, Perks, Abschussserien und Co. wieder zum guten Ton. Doch jeder Mehrspielermodus ist nur so gut wie die Karten, auf denen es rund geht. Wir präsentieren euch die heißesten Schauplätze der bisherigen CoD-Geschichte.

Platz 10: Hotel Royal (Vanguard)

Das letztjährige Call of Duty: Vanguard zählt vielleicht nicht zu den beliebtesten Einträgen in der langen Seriengeschichte. Doch im Multiplayer liefert der Shooter mit dem Hotel Royal eine hübsche Karte, die euch keinerlei Atempause lässt. Schon auf dem weitläufigen Dach des Hotels bieten sich viele nette Plätzchen für Heckenschützen. Doch die richtige Party steigt erst im zentral gelegenen Hotel. Besonders heftig umkämpft ist das Restaurant mit seinen Tischen und einer Bar, hinter der stets jemand auf unvorsichtige Spieler lauert. Und davon gibt es einige, denn praktisch jeder Weg führt mitten hinein in dieses Getümmel. Also viel Spaß beim Ein- und Auschecken!