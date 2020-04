Mal ehrlich: Die aktuelle Lage kann man sich doch einfach nur noch schönsaufen. Aber nein, keine Angst ... wir wollen hier keineswegs exzessiven Alkoholkonsum verherrlichen. Stattdessen geht es uns um eine Ode an den Frohsinn und die Geselligkeit, die uns dieser Tage so fehlt. Und um einen augenzwinkendernden Blick auf Momente der Spielegeschichte, die meist nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen werden. Denn nicht selten sind Trinkszenen in Spielen die witzigsten und originellsten, aber auch diejenigen, die ganz tief in die Seele ihrer Charaktere blicken lassen. Denn "in vino veritas" wussten schließlich schon die alten Römer. Hier sind sie: Die 10 glorreichsten Saufgelage der Videospielgeschichte.

Platz 10: Assassin's Creed Odyssey

Egal ob Udo Jürgens oder Homer in der Odyssee: Schon viele Dichter besangen die Vorzüge von "Griechischem Wein". Auch die ansonsten so distanzierte und zurückhaltende Söldnerin Kassandra lässt es unter dem Einfluss von vergorenem Traubensaft mal so richtig krachen. Auf Aristophanes' Party schmettert sie im berauschten Zustand inbrünstig ein Trinklied nach dem anderen. Und mal ehrlich: Das kennen wir doch alle, dass man sich plötzlich im Vollsuff für den nächsten Voice-of-Germany-Gewinner hält. Zum Glück gab es damals noch keine Smartphones, sodass Kassandra wenigstens die Peinlichkeit erspart bleibt, ihre kläglichen Darbietungen am nächsten Morgen auf YouTube wiederfinden zu müssen ...