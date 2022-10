Batman-Spiele haben eine lange Tradition. Seit rund 35 Jahren sorgt der Fledermausmann auch im virtuellen Gotham City für Recht und Ordnung. In dieser langen Zeit sind einige feine Titel erschienen, die wir euch in dieser Top 10 vorstellen. Und wer weiß, vielleicht kommt mit Gotham Knights demnächst ein weiteres Highlight hinzu ...

Platz 10: Lego Batman: The Videogame

Nach Star Wars verpasste Entwickler Traveller's Tales auch dem düsteren Detektiv eine ausgiebige Spezialbehandlung. So wurde für Lego Batman: The Videogame das gesamte Fledermaus-Universum ins Plastiksteinchen-Gewand gehüllt. Die typischen Eigenheiten fehlten selbstverständlich nicht: ein leicht alberner Humor, Sammelkram ohne Ende und massenhaft spielbare Helden und Schurken mit individuellen Fähigkeiten. Wer möglichst viel Spiel für sein Geld haben wollte, wurde mit diesem Action-Adventure rundherum zufrieden gestellt. Zwei Nachfolger legten in Sachen Umfang sogar noch ordentlich zu, sodass man allein mit Batmans Lego-Abenteuern Monate verbringen konnte.