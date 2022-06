Star Wars steht derzeit wieder hoch im Kurs. Die Serie rund um Obi-Wan Kenobi ist erst kürzlich gestartet und erhält mit Ahsoka, Andor und nicht zuletzt der dritten Staffel von The Mandalorian alsbald Zuwachs. Doch auch bei Videospielen tut sich derzeit einiges, nicht zuletzt weil die Lizenz seit einiger Zeit nicht mehr exklusiv bei Electronic Arts liegt. Deshalb arbeiten im Moment zahlreiche Entwickler an Spielen, die uns in die weit, weit entfernte Galaxie entführen. Ob nun mit Lichtschwert oder Blaster, wir verraten euch, welche Star-Wars-Spiele sich gerade in Entwicklung befinden.

Platz 10: Knights of the Old Republic Remake

Ein faszinierender Blick in eine bis dato unbekannte Ära der weit, weit entfernten Galaxis, vielschichtige Charaktere, moralische Entscheidungen und nicht zuletzt einer der legendärsten Story-Twists der Spielegeschichte: das sind nur einige der Gründe, die Knights of the Old Republic den Ruf als das wahrscheinlich beste Star-Wars-Spiel aller Zeiten einbrachten. Entsprechend groß war die Freude, als ein Remake des Bioware-Rollenspiels exklusiv für PS5 und PC angekündigt wurde. Ebenso groß fällt aber auch die Skepsis aus: Entwickler Aspyr trat bis jetzt ausschließlich durch 1:1-Ports und -Remasters in Erscheinung. Die aufwändige Überarbeitung eines ikonischen Spieleklassikers könnte womöglich eine Nummer zu groß für das Team sein. Zumal Kotor bei aller nostalgischer Begeisterung auch spielerisch nicht mehr ganz mit aktuellen Rollenspielen mithalten kann. Um dies auszugleichen, holte man sich jedoch Unterstützung von Entwicklern des Originals und ersetze das rundenbasierte Kampfsystem durch ein modernes Action-Kampfsystem. Wir sind nichtsdestotrotz voller Vorfreude!