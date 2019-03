Let’s do the Time Warp again!

Zeitreisen in Spielen sind immer geil. Zum einen weil sie oft ziemlich komplexe Geschichten erzählen, in denen es ganz schön anspruchsvoll werden kann, in all den logischen Verwirrungen aus unterschiedlichen Realitätsebenen den Überblick zu behalten. Zum anderen aber auch, weil sie einzigartige Spielmechaniken und Rätsel ermöglichen. Diese 10 Zeitreise-Spiele sollten Fans des Genres unbedingt gespielt haben!

Platz 10: Braid

Braid wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Platformer, ist in diesem Genre aber absolut einzigartig. Denn als Spieler ist man in der Lage, die Zeit beliebig vor und zurück zu spulen – und muss davon auch ausgiebig Gebrauch machen, denn um diese höchst clevere Spielmechanik drehen sich alle der vertrackten Rätsel des Spiels. Der Geniestreich, der Braid aber endgültig zum Klassiker der Spielegeschichte machte, ist das Ende (Achtung Spoiler!): In Anspielung auf Super Mario versuchen wir, eine Prinzessin zu retten, die anscheinend von einem Monster gejagt wird. Doch in der letzten Szene müssen wir erkennen, dass wir durch eine unglückliche Verkettung der vielen Zeitreisen selbst das Monster zu sein scheinen, vor dem die Prinzessin wegläuft.