Im Dezember haben wir euch wie immer in der großen Gameswelt Leser-Award-Abstimmung gefragt: Was sind eure Spiele des Jahres? Und das habt ihr geantwortet! Wer macht wohl das Rennen? Red Dead Redemption 2 oder doch eher God of War? Auf welchen Plätzen landen die jährlichen Updates von Call of Duty und Battlefield? Ist FIFA dieses Jahr auch wieder mit dabei? Und welche kleine Indie-Perle habt ihr wohl unter die große Blockbuster-Riege gewählt? Nicht mit dabei sind jedenfalls Far Cry 5, Monster Hunter World und Shadow of the Tomb Raider. Die sind nämlich ganz knapp an eurer Top 10 vorbeigeschrammt. Welche Spiele stattdessen ganz hoch in eurer Gunst stehen, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.

Platz 10: Jurassic World Evolution

Das geht ja gleich mit einer faustdicken Überraschung los! Dass die Dinopark-Simulation Jurassic World Evolution in eurer Gunst noch vor Blockbuster-Schwergewichten wie Far Cry 5 und Monster Hunter World steht, hätten wir nicht erwartet. Daumen hoch, liebe Gameswelt-Leser! Denn als ausgemachte Dinosaurier-Fans hatten auch wir hier in der Redaktion letztes Jahr viel Spaß beim Bauen unseres eigenen Jurassic Park.