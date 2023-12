Leider sind so viele in der Blockbuster-Flut untergegangen

2023 war ein unglaubliches Spielejahr. Viele Titel, deren Entwicklung sich durch Corona verzögert hatten, kamen nun wie eine Flutwelle über uns herein. In dieser Masse ging selbst so mancher Blockbuster kläglich unter. Und so mancher Indie-Titel leider erst recht, der eben nicht mit millionenschwerer Werbekampagne um eure Aufmerksamkeit buhlen kann, sondern auf gute Presse und Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen ist. Dem wollen wir hiermit Rechnung tragen und präsentieren euch 12 Geheimtipps, die euch möglicherweise 2023 entgangen sind, die wir euch aber unbedingt ans Herz legen möchten.

Platz 10: Dredge

Als einsamer Fischer schippert ihr in eurem Kutter hinaus aufs offene Meer, um tagein, tagaus eurem Lebensunterhalt nachzukommen. Doch im Küstenstädtchen Großmark tuschelt man hinter vorgehaltener Hand geheimnisvoll, unheimliche Schemen erscheinen des Nachts über dem Wasser und Gerüchte berichten davon, wie Menschen plötzlich dem Wahnsinn anheimfallen. Spielerisch ist Dredge eher schlicht geraten: Im Stile einer endlosen Fetch-Quest befahrt ihr die Meere, um in einem simplen Minispiel Fisch zu fangen und ihn anschließend zu verkaufen, um mit dem gewonnen Geld nach und nach neue Gerätschaften für euer Boot zu erwerben.

Auch die Nebenquests tun sich nicht gerade durch Originalität hervor, und die Geschichte mit zaghaften Anleihen bei H.P. Lovecraft macht sich allenfalls in raunenden Andeutungen und weniger durch aufwühlende Ereignisse bemerkbar. Doch gerade in dieser Zurückhaltung gelingt Dredge eine erstaunlich vielschichtige Studie über die Einsamkeit auf See, die Strapazen und ständige Übermüdung, in deren Folge zunehmend die Gewissheit schwindet, ob es sich bei den Schatten und Schemen, den Kreaturen und Geräuschen lediglich um Halluzinationen, Einbildung oder tatsächlich übersinnliche Schrecken handelt.