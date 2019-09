Wer immer nur Blockbuster zockt, verpasst viel Gutes. Denn im Indie-Sektor von Xbox One, Playstation 4, Switch und Steam schlummern einige echte Perlen. Dabei werden sowohl Solisten wie auch Multiplayer-Freunde glücklich gemacht. Die folgenden 15 Games solltet ihr auf jeden Fall kennen.

Platz 15: Sea of Solitude

Das Berliner Team Jo-Mei Games hat mit Sea of Solitude ein anrührendes Spiel geschaffen, das sich mit Einsamkeit und psychischen Belastungen auseinandersetzt. In Gestalt der jungen Kay durchlebt ihr ein spielerisch entspanntes, dafür aber inhaltlich und optisch intensives Abenteuer. Bequem ist Sea of Solitude nicht, vielmehr macht es nachdenklich und regt zur Interpretation an. Es ist ein sehr persönliches Projekt, denn darin verarbeitet Entwicklerin Cornelia Geppert einige sehr schwierige Erfahrungen in ihrem Leben.