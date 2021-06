Gänsehaut, verstrahlte Haut oder Wüstengeister ganz ohne Haut - genug Gründe für lange Gruselstunden hat die E3 dieses Jahr allemal geliefert. Diese 8 Shocker sind das leise Flüstern in euren dunkelsten Albträumen.

Platz 8: Stalker 2: Heart of Chernobyl

Schon Teil 1 von S.T.A.L.K.E.R. zählte technisch zu den ganz heißen Eisen seiner Zeit und war als eines der ersten Open-World-Spiele stilbildend für das gesamte Genre. Ein Anspruch, der den zeitlichen Abstand von 15 Jahren überdauert zu haben scheint. Stimmungsvolle Lagerfeuermomente, unheimliche Erkundungstouren durch das ausgestorbene Tschernobyl und geballte Shooter-Action mit widerwärtigen Monstern - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ist zwar vordergründig kein reinrassiges Horrorspiel, genau deswegen lehrte uns aber schon der Vorgänger erst so recht das Fürchten, wann immer wir von der Trostlosigkeit der apokalyptischen Landschaft in unheimlich düstere Gewölbe voller lauernder Mutanten hinabsteigen mussten.