Das Steam Game Festival hat unlängst wieder gezeigt, wie vielfältig und gut Indie-Games sein können. Das nehmen wir zum Anlass, um euch 20 der vielversprechendsten Projekte vorzustellen, die in diesem Jahr erscheinen sollen. Vom skurrilen Gameplay-Experiment bis hin zum wunderschönen Action-Adventure ist alles dabei.

Platz 20: Lost Words: Beyond the Page

Ein Abenteuer allein mit Worten bestreiten? Das ist quasi das Prinzip hinter Lost Words: Beyond the Page. Denn indem ihr Wörter als Items einsetzt, treibt ihr die Geschichte voran. Auch Rätsel werden auf diese Weise gelöst: Beispielsweise sorgt das Wort „rise“ dafür, dass sich eine Plattform hebt. Einige Begriffe könnt ihr nur einmalig verwenden, andere wiederum gehören fest zu eurem Inventar. Die Verbindung aus kreativem Ablauf und malerischer Präsentation sorgt für eine besondere Spielerfahrung. Das fertige Abenteuer, dessen warmherzige Story von Rhianna Pratchett stammt, soll im Laufe des Jahres für verschiedene Plattformen erscheinen.

Lost Words: Beyond the Page - E3 2019 Trailer Der atmosphärische Puzzle-Plattformer Lost Words: Beyond the Page bekommt anlässlich der E3 einen frischen Trailer.

Platz 19: Loop Hero

Ein böser Zauberer hat die Welt ins Chaos gestürzt. Als Loop Hero müsst ihr Ressourcen sammeln, um ein sicheres Dorf für die noch lebenden Menschen zu errichten. Euer Krieger läuft entlang einer immer gleichen Route und kämpft automatisch gegen die Gegner. Dabei sammelt ihr verschiedene Extras, mit denen ihr euren Weg verändern könnt. Dann tauchen unter anderem Spinnen und Vampire auf, die bessere Ressourcen einbringen. Ebenso erhaltet ihr Waffen und Rüstungsteile, mit denen ihr euren Krieger verbessert. So versucht ihr, möglichst lange zu überleben und zugleich viele Ressourcen für den Dorfbau zu sammeln. Das große Ziel ist es, für euch und das Dorf einen Ausweg aus dem Loop zu finden. Passend zum speziellen Ablauf wurde eine Grafik gewählt, die mit ihrem reduzierten Stil aus der Frühzeit der Adventures zu stammen scheint.

Zwei kommende Indie-Spiele im Fokus - Wrath: Aeon of Ruin und Loop Hero Mit Wrath: Aeon of Ruin und Loop Hero erscheinen in diesem Jahr zwei spannende Indie-Spiele. Wir haben uns beide angeschaut und sagen euch, ob sich das Warten lohnt.

Platz 18: Minute of Islands

Minute of Islands versetzt euch in die Rolle der jungen Mechanikerin Mo. Sie lebt mit ihrer Familie auf einer Inselgruppe, die früher von Riesen bevölkert war. Diese installierten mächtige Maschinen, um das Eiland am Leben zu halten. Damit das so bleibt, muss sich Mo aufmachen und die mystischen Geräte reparieren. Also erkundet ihr die Welt und nutzt einen magischen Stab, um mit der Umgebung zu interagieren und Rätsel zu lösen. Die Geschichte soll dabei ein ganz wichtiger Faktor sein und durch eure Handlungen vorangetrieben werden. Euch erwartet eine liebevolle, handgezeichnete Grafik, die mit ihren starken Konturen und kräftigen Farben an ein Comicbuch erinnert und mittlerweile sowas wie das Markenzeichen des deutschen Entwicklers Fizbin ist, der auch schon die herzallerliebsten Adventures der Inner-World-Reihe gemacht haben.

Platz 17: Industria

Industria verschlägt euch kurz vor Ende des Kalten Kriegs ins Ost-Berlin einer Parallelwelt. Als junge Frau sucht ihr dort nach eurem verschollenen Arbeitskollegen. Ihr erlebt eine surreale Version der DDR, die von bizarren Robotern bewacht wird. In einer Mischung aus Schleichen und Kampf bewegt ihr euch durch die Welt und sucht nach Hinweisen auf den Verbleib eures Mitarbeiters. Aber schnell wird klar, dass diese Parallelwelt ein dunkles Geheimnis verbirgt. Überhaupt soll bei dem auf wenige Stunden angelegten Industria die Geschichte im Mittelpunkt stehen. Die Entwickler der deutsch-schottischen Co-Produktion vergleichen ihr Spiel gar mit David Lynch und Half-Life 2.

Platz 16: Tunche

Tunche führt euch mit einem von fünf Kriegern in den Amazonas-Dschungel. Dort müsst ihr es mit allerlei abgedrehten Feinden aufnehmen, die einer alten peruanischen Legende entsprungen sind. Vom Spielablauf her ähnelt Tunche einem Beat-'em-Up mit RPG-Einschlag. Das auf Combos basierende Kampfsystem soll eure offensiven Leistungen belohnen: Geht ihr aggressiv vor und reiht Angriff an Angriff, erhaltet ihr bessere Upgrades. Richtig rund geht es im Mehrspielermodus, denn hier dürft ihr zu viert die Fäuste schwingen. Die Grafik von Tunche ist von Hand gezeichnet und bietet hübsche Animationen und viele Details bei Charakteren und Gegnern. Es gibt also nicht nur viel zu verhauen, sondern auch einiges zu sehen.