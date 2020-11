Treffen sich ein Kackhaufen, ein Penis auf Rädern und ein Techno-Papst in der Matrix. Was als Witz anfing, entwickelte sich schnell zu einer ausgewachsenen Top 10 der bizarrsten Bosse! So merkwürdig sie sind, ohne sie wären ihre Spiele nur halb so lustig.

Platz 10: Der Alte Mönch (Demon’s Souls)

Ganz in Gelb gekleidet und schon weit über seine besten Jahre hinaus, bietet der Alte Mönch aus dem beinharten Demon’s Souls keinen sonderlich erquickenden Anblick. Viel interessanter als seine hässliche Robe ist allerdings der Fetisch, den der gute Kleriker auszuleben scheint. Denn der Mönch steht auf Stühle - viele Stühle! Sein gesamter Thronraum besteht aus aufeinander gestapelten Sitzgelegenheiten. Aber was soll man schon von einem Heini halten, der einen absurd großen Riesenturban für den letzten modischen Schrei hält? Was den Alten Mönch endgültig zum wohl außergewöhnlichsten Boss der Spielegeschichte macht, ist die Tatsache, dass er von einem anderen Spieler online gespielt wird. Wer hier verliert, erfährt neben einer Menge Frust gleich noch eine gute Portion Demütigung.