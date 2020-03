Besser gut geklaut, als schlecht selbst gemacht. Das gilt natürlich auch für die Welt der Videospiele. Denn wo eine erfolgreiche neue Idee keimt, sprießen schon bald zahlreiche ähnliche Titel aus dem Boden. Wir wollen euch zehn Spiele präsentieren, die fleißig bei anderen Werken abgekupfert haben. Mal schamlos, mal charmant.

Platz 10: Cube Life: Island Survival (Minecraft)

Clever: Ein paar Monate bevor Minecraft auf Nintendos Wii U losgelassen wurde, hat Entwickler Cypronia Cube Life: Island Survival veröffentlicht. Der Look ähnelt dem von Minecraft sehr. Auch der Aufbau des Inventars und die Herstellung von Gegenständen erinnern stark an den Sandbox-Hit von Mojang. Im Gegensatz zu Minecraft wird die Spielwelt in Cube Life nicht vom Zufall generiert, sondern ist von Hand entworfen. Der Plan ging auf: Die Abstinenz von Minecraft auf der Wii U katapultierte Cube Life: Island Survival an die Spitze der eShop-Charts. Mittlerweile ist der Titel auch für Smartphones und den PC erhältlich.