Alle reden stets über Pokémon und lassen dabei die um die Jahrtausendwende beinahe ebenso populären Digimon außer Acht. Schon immer galt grob die Faustregel: Digimon hat die bessere Anime-Serie, Pokémon dafür die besseren Spiele. Nun, da Digimon Survive vor der Tür steht, rücken wir zur Abwechslung mal die digitalen Monster in den Mittelpunkt und blicken zurück auf die besten Videospiele rund um Agumon und Konsorten.

Platz 10: Digimon World: Re:Digitize

Digimon World: Re: Digitize zählt zu einer Reihe von Serienteilen, die es nie aus Japan hinausgeschafft haben. Was schade ist, denn das Rollenspiel von 2012 prägte alle nachfolgenden Digimon-Spiele. Es schlug die Brücke zwischen den modernen Ablegern und den ganz alten Digimon-World-Teilen, indem es erneut auf langsame und rundenbasierte Kämpfe setzte. Waren die Spiele zuvor eher durch einen cartoonartigen Look geprägt, näherten sich die Entwickler in Re:Digitize mehr der Vorlage an und verpassten dem Spiel einen Anime-Stil. Außerdem legte der Titel den Grundstein für das sehr gute Digimon Story: Cyber Sleuth, das eine konsequente Weiterentwicklung von Re:Digitize darstellte.